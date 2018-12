Lotte. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte hat den Vertrag mit Torhüter Yannick Zummack aufgelöst. Das teilte SFL-Trainer Nils Drube am Freitag vor dem Auswärtsspiel gegen den SV Meppen (Samstag, 14 Uhr) mit.

Der 22-jährige Zummack kam im Sommer 2016 zu den Sportfreunden. Seither bestritt der Torhüter kein Drittliga-Spiel für Lotte und stand nur in Test- oder Landespokalspielen zwischen den Pfosten. Zudem seien Junior Ebot-Etchi, Noah Plume, Toni Stelzer, Joshua Putze und Dennis Rosin, mit denen Lotte nicht mehr plant, in Gesprächen mit Manfred Wilke, dem Sportlichen Leiter der Sportfreunde.

Neuer Keeper im Januar?

Für Zummack wollen die Sportfreunde im neuen Jahr einen neuen Torhüter holen. „Wir haben schon Gespräche geführt und haben zwei Kandidaten in Aussicht", sagte Drube. "Es muss jemand sein, der sich in der Rolle hinter Steve Kroll zurechtfindet. Er hat es verdient, dass er aufgrund seiner Leistungssteigerung in dieser Saison als Nummer eins in die Rückrunde geht." Der SFL-Trainer kann sich sowohl einen jungen als auch einen erfahrenen Ersatzkeeper vorstellen.

Vier Testspiele

In der Wintervorbereitung werden die Sportfreunde vier Testspiele absolvieren. Am Mittwoch, 9. Januar, spielt Lotte beim niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede, am Samstag, 12. Januar, beim Zweitligisten SC Paderborn. Die beiden anderen Partien sind noch nicht endgültig terminiert.