Sportfreunde Lotte an einem Montag zum VfL Osnabrück

Treffen am Montag, 1. April 2019, an der Bremer Brücke aufeinander: Osnabrücks Tim Danneberg (links) und Lottes Nico Neidhart (rechts). Archivfoto: Helmut Kemme

Lotte. Der Deutsche Fußball-Bund hat in der 3. Liga die Spieltage 24 bis 32 terminiert. So sind die Sportfreunde Lotte am Montag, 1. April 2019, auswärts beim VfL Osnabrück zu Gast.