Tatsächlich lag darin das größte Manko der Sportfreunde, die über weite Strecken das Spiel bestimmten, ohne es zu gestalten. Vor allem in der zweiten Halbzeit wirkten viele Aktionen fahrig, die Defensivordnung geriet in der zweiten Halbzeit ein ums andere Mal durcheinander und selbst das 1:0 durch Gorschlüters 20-Meter-Schuss (51.) brachte kaum Sicherheit in die Aktionen. Antreiber wie Freiberger, Shapourzadeh, Chahed und Groß wirkten mitunter abgekoppelt von den übrigen, Flanken verfingen sich in der Düsseldorfer Deckung oder flogen zu weit. Die beste Chance nach der Führung vergab Chahed (65.), dessen Flachschuss der Düsseldorfer Keeper Boss glänzend parierte.

Fortuna hingegen kombinierte nur selten über mehrere Stationen und suchte stattdessen mit Diagonalbällen den schnellen Erfolg. Viele Chancen ergaben sich daraus nicht. Doch die wenigen waren ausgezeichnet, weshalb Trainer Aksoy andeutete, dass für seine Elf „mehr drin gewesen“ sei als das 1:1 durch Golley (81.). Er bezog sich dabei in erster Linie auf die 66. Minute, als Düsseldorf schulbuchmäßig über Golley und Fejzullah konterte, ehe Erat etwa sechs Meter vor dem Lotter Tor der Ball versprang. Die zweite Möglichkeit, der Aksoy nachtrauerte, ergab sich in der 75. Minute, als Fernandez im SFL-Tor einen verdeckten Fernschuss von Golley abwehrte.

Doch angesichts der Spielanteile wäre mehr als ein Remis für die Gäste nicht verdient gewesen.

Von Beginn an hatte sich gezeigt, dass Ramazan Yildirim den Gegner richtig eingeschätzt hatte. Die Fortunen zogen sich weit zurück, standen gut gestaffelt und versuchten über ihre schnellen Außen zu kontern. Oder sie überbrückten mit weiten Bällen das aufgerückte Mittelfeld der Sportfreunde, um den schnellen Golley in der Spitze anzuspielen. Der hatte dann auch die beste Chance der ersten Halbzeit (12.), als er im Fallen aus 18 Metern schoss und nur die Latte des Lotter Tores traf.

Die Sportfreunde hingegen übernahmen in dieser Partie den aktiveren Part, versuchten über Groß und den sich immer wieder tief fallen lassenden Chahed zu kombinieren. Shapourzadeh und Freiberger wechselten häufig die Positionen, waren immer in Bewegung. Nur effektiv, das waren sie nicht. Ob einer der beiden, Grieneisen, Hansmann, Gorschlüter oder Chahed - sie alle vergaben die besten Angriffe, weil sie die letzten Pässe zu ungenau spielten. Nur eine echte Großchance erarbeitete sich Lotte, als Freiberger im Strafraum an den Ball kam, aber Boss den Winkel gut verkürzte und Freibergers Schuss parierte.