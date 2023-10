Fußball: Erkenschwick bringt Fans mit Spitzenreiter SF Lotte empfängt Fünften Von Bernd Kolkmann | 20.10.2023, 17:10 Uhr

Viel besser kann es für die Sportfreunde Lotte gar nicht laufen. Mit einer Siegesserie von sechs Partien in Folge grüßt die Elf von Platz eins. Die vergangenen drei Begegnungen gewannen die Sportfreunde ohne ein einziges Gegentor, sogar gegen den Zweitplatzierten ASC Dortmund gab es ein 2:0. Nun steht am Sonntag ab 15 Uhr das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Erkenschwick an.