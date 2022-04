Distanz nur aus Corona-Gründen: Joe Laumann und Valérien Ismaël beobachten das letzte Spiel ihres neuen Teams vor der Amtsübernahme beim FC Millwall. imago images/Fokus Images FOTO: Archiv Als Co von Valerien Ismael Ex-Lotte-Co-Trainer Laumann: Traumdebüt auf der Insel - beim FC Barnsley Von Christian Detloff | 01.11.2020, 20:21 Uhr

Ein Protagonist der einstigen Erfolgsära der Sportfreunde Lotte hat eine reizvolle neue Aufgabe angetreten. Joe Laumann, ehemaliger Lotter Co-Trainer in der Regionalliga West und 3. Liga, feierte mit Cheftrainer Valérien Ismaël beim zuvor in allen sieben Ligaspielen sieglosen englischen Zweitligisten FC Barnsley einen Traumstart: Dem 3:0-Sieg gegen die Queens Park Rangers folgte am Samstag ein 1:0-Erfolg über den FC Watford.