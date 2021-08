Die Sportfreunde gehen als Außenseiter in die Partie gegen Karlsruhe.

Manfred Mrugalla

Lotte. Die Sportfreunde Lotte treten in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Karlsruher SC an. Los geht's am Montag um 18.30 Uhr. Wir berichten live im Ticker.