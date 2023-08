Zweites Heimspiel für SCSV Spelle-Trainer Vocks trifft auf seinen Lieblingsverein FC St. Pauli Von Christoph Schillingmann | 11.08.2023, 12:21 Uhr Trifft auf seinen Lieblingsverein: Spelle-Trainer Hanjo Vocks. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

In seinem zweiten Heimspiel der noch jungen Saison in der Fußball-Regionalliga trifft der SC Spelle-Venhaus am Sonntag, 13. August 2023, um 15 Uhr im Getränke-Hoffmann-Stadion auf die Reserve des FC St. Pauli. Für SCSV-Trainer Hanjo Vocks wird es ein besonderes Spiel. Er trifft auf seinen Lieblingsverein.