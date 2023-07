Spelles Adrian Lenz (rechts) im Spiel gegen Rheine. Darf er gegen Eimsbüttel von Beginn an spielen? Foto: Lars Schröer up-down up-down Auftakt-Heimspiel gegen Eimsbütteler TV Spelle: „Kleine Amateure“ vor dem Start in die große Regionalliga Nord Von Jacob Alschner | 26.07.2023, 12:32 Uhr

Am Sonntag (15 Uhr) ist es so weit: Der SC Spelle-Venhaus startet gegen den Eimsbütteler TV in die Fußball-Regionalliga Nord. Der Verein ist gewappnet für das Abenteuer Viertklassigkeit, heißt es – sportlich und infrastrukturell.