Havelse-Enttäuschung ist abgeschüttelt SC Spelle-Venhaus wittert Chance gegen kriselnden VfB Oldenburg Von Finn Determeyer | 13.10.2023, 13:52 Uhr Nach Gelbsperre wieder für Spelle dabei: Jannik Landwehr (Mitte).

Bereits am Samstag, 14. Oktober, um 14 Uhr tritt der SC Spelle-Venhaus zum Auswärtsspiel beim Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg an. Nach der 1:3-Heimschlappe gegen den TSV Havelse sind die Emsländer auf Wiedergutmachung aus. Die auf dem Papier deutlich favorisierten Oldenburger zeigten in der bisherigen Saison unerwartete Schwächen.