„Großteil schon gegen uns gespielt“ Duell zwischen Spelle und Lohne wird ein Treffen alter Bekannter Von Christoph Schillingmann | 25.08.2023, 16:38 Uhr Der Speller Linksaußen Niklas Oswald spielte in der vergangenen Saison bei BW Lohne. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Wenn der SC Spelle-Venhaus am Sonntag, 27. August 2023, um 15 Uhr BW Lohne empfängt, ist das auch Treffen einiger alter Bekannter. „Ein Großteil der Truppe hat auch schon in der Oberliga gegen uns gespielt“, sagt SCSV-Trainer Hanjo Vocks vor dem Duell im Getränke-Hoffmann-Stadion in Spelle.