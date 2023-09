„Es war kein einfaches und auch kein schönes Spiel. Wir haben überragend verteidigt. Dass wir etwas gegen eine heimstarke Mannschaft zulassen, wussten wir im Vorfeld“, sagte Vocks, der seine Startelf nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Kilia Kiel auf vier Positionen veränderte. Für Niklas Oswald, Adrian Lenz (Pferdekuss), Jip Kemna und Torben Stegemann (beide muskuläre Probleme) begannen Tom Winnemöller, Timo Nichau, Jonas Tepper und Kapitän Philipp Elfert.

Mehr Informationen: Die Statistik zum Spiel größer als Größer als Zeichen Bremer SV - SC Spelle-Venhaus 0:0 Spelle: Niemann - Jesgarzewski, Dosquet, Elpermann, Tepper - Nichau (79. Ahrens), An. Popov, Landwehr, Wranik (46. Oswald) - Elfert - Winnemöller (85. Yüksekdag). Speller Bank: Lindemann (Tor), Ar. Popov, Wittenbernds, Kemna. Bremen: Seemann - Fionouke, Sauermilch, Ouled-Haj-M‘hand - Diop (90.+2 Erten), Tunc, Kühl, Kasper, Degirmenci (68. Kaiser) - Rabens (81. Carungal), Bukusu. Gelb: 89. Fionouke/89. Elfert (5. Gelbe Karte in dieser Saison). - Rot: 34. Kmiec (Bremen, Trainer), 76. Kühl (Bremen, Notbremse). Zuschauer: 633. Schiedsrichter: Rene-Alexander Rose (Wolfenbüttel). Nächstes Spiel: Am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 15 Uhr gegen den TSV Havelse.

Bremen drückte mit Spielbeginn direkt auf den Führungstreffer. Doch Jonas Kühl zielte nach etwa 90 Sekunden nicht genau genug, sodass sein strammer Schuss über den Kasten von Niemann zischte (2.). Der 21-jährige Torhüter hatte in der Anfangsphase ordentlich zu tun. In der siebten Spielminute legte Bremens Mamadou Diop von der rechten Seite zurück zu Herdi Bukusu. Der BSV-Stürmer zog direkt ab und zwang Niemann zu seiner ersten Glanztat. Es sollte nicht die letzte bleiben.

Winnemöller trifft das Außennetz

Und Spelle? Die Gäste aus dem Emsland brauchten ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Die einzige Chance für den SCSV in der ersten Hälfte hatte Winnemöller. Elfert leitete den Ball vor dem gegnerischen Strafraum stark per Hacke weiter. Doch der Speller Angreifer, der gegen den Bremer Abwehrchef Justin Sauermilch einen schweren Stand hatte, traf nach schönem Zuspiel vom Kapitän nur das rechte Außennetz (23.).

Rot für Bremens Trainer

Dann zückte der Schiedsrichter auf einmal Rot - aber nicht für einen Spieler, sondern für einen Trainer. BSV-Coach Sebastian Kmiec musste, nachdem er den Ball vor einem Speller Einwurf weggeschossen hatte, den Innenraum verlassen, sodass die Gastgeber eine knappe Stunde ohne ihren Trainer an der Seitenlinie auskommen mussten.

Kurz vor der Pause tauchte der BSV noch einmal gefährlich vor dem Speller Kasten auf. Doch Niemann wehrte den Schuss von Jan Rabens samt Flugeinlage sehenswert ab (40.). Und kurz nach der Pause kam Spelle durch den gerade eingewechselten Niklas Oswald zu einer guten Möglichkeit. Sein Schuss von der linken Seite rauschte aber am langen Pfosten vorbei (47.).

Erst rettet Niemann, dann die Latte

Die Vocks-Elf stand defensiv sehr kompakt und wollte unbedingt erneut die Null halten. Nach einem Platzverweis für Bremens Kühl, der nach einer Notbremse an Winnemöller richtigerweise Rot sah (76.), wurde es am Ende für Spelle trotz Überzahl aber nochmal brenzlig. Erst lenkte Niemann einen Schuss von Mats Kaiser über den Querbalken (85.). Und in der Nachspielzeit traf erneut Kaiser nur die Latte (90.+4).

Vocks: Das gibt uns Selbstvertrauen

„Da hatten wir Glück, dass der Ball nicht reingeht“, sagte Vocks, der seine gesamte Abwehr lobte, insbesondere nach den personellen Rückschlägen. „Dass wir aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt haben und erneut zu Null gespielt haben, ist top. Das gibt uns Selbstvertrauen“, freute sich der Speller-Trainer auch darüber, dass der SCSV den FC Kilia Kiel nach dessen Niederlage gegen den TSV Havelse (0:2) in der Tabelle überholte und nun mit sieben Punkten nur noch Drittletzter ist.