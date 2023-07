Hat vor dem ersten Saisonspiel die Qual der Wahl: SCSV-Trainer Hanjo Vocks. Foto: Lars Schröer up-down up-down Vocks hat die „Qual der Wahl“ SC Spelle-Venhaus: So könnte die Startelf gegen Eimsbüttel aussehen Von Christoph Schillingmann | 28.07.2023, 15:33 Uhr

Egal, ob im Umfeld, im Verein oder in der Mannschaft: Die Vorfreude auf den Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Nord ist beim SC Spelle-Venhaus überall zu spüren. Die Mannschaft von SCSV-Trainer Hanjo Vocks bestreitet am Sonntag, 30. Juli 2023, um 15 Uhr ihr erstes Regionalliga-Spiel in der Vereinsgeschichte gegen Mitaufsteiger Eimsbütteler TV.