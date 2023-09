„Werden sie auf keinen Fall unterschätzen“ Speller Negativserie soll gegen Mitaufsteiger Kilia Kiel enden Von Christoph Schillingmann | 22.09.2023, 13:33 Uhr Muss aufpassen: Spelles Jannik Landwehr (links) steht bei vier Gelben Karten. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Am Sonntag soll endlich Schluss sein mit der Negativserie: Fußball-Regionalligist SC Spelle-Venhaus will nach sieben Niederlagen am Stück am Sonntag, 24. September 2023, um 15 Uhr gegen Mitaufsteiger FC Kilia Kiel wieder etwas Zählbares holen.