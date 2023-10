40 Gelbe Karten, nur eine Gelb-Rote Karte und keine Rote Karte in 34 Spielen - so fiel die Fairness-Bilanz der Speller in der vergangenen Oberliga-Saison aus, in der sie sich zudem den Meistertitel sicherten und in die Regionalliga aufstiegen. Damit war der SCSV im niedersächsischen Vergleich auf Rang 24 und in der Oberliga am fairsten. Für Platz zwei im diesjährigen Emsland-Ranking bekam die Mannschaft 500 Euro, Bälle und einen Pokal. Der Verein erhielt zudem von der VGH, dem Ausrichter des Fairness-Wettbewerbs, 1000 Euro für die Fußballjugend.

Vocks: Mir ist wichtig, dass wir uns immer fair verhalten“

SCSV-Trainer Hanjo Vocks freute sich über die Auszeichnung. „Mir ist wichtig, dass wir uns immer fair verhalten“, sagte der 43-Jährige. „Eine Gelbe Karte kann und darf im Zweikampf immer passieren, dagegen habe ich nichts. Großen Wert lege ich auf Disziplin auf und neben dem Platz, da dulde ich zum Beispiel keine Beleidigungen. Ich hoffe, dass wir uns weiter so fair präsentieren.“ Insgesamt sei es ein friedliches, nettes und freundliches Ambiente in Spelle, wo gegnerische Mannschaften und Fans immer gastfreundlich behandelt würden.

Mannschaftskapitän Torben Stegemann weiß, warum das Team nicht zu dem Kartensammlern gehört: „Der Trainer gibt uns schon mit, dass wir mit Intensität und Härte spielen sollen, aber fair. Das steckt auch gar nicht so in unserer Mannschaft. Es geht darum, im Zweikampf am Gegner dran zu sein und eine gute Positionierung zu haben“, sagte der 28-jährige Mittelfeldspieler.

Speller Trainer zu früh auf den Platz gelaufen

In dieser Saison steht der SCSV nach zehn Regionalligaspielen bei 19 Gelben Karten für Spieler und drei Gelben Karten für Teamoffizielle - zwei davon sah Vocks - auf dem dritten Rang. „Im ersten Spiel gegen Eimsbüttel bin ich zu früh auf den Platz gelaufen. Ich dachte, es sei schon der Schlusspfiff gewesen. Ich bin nach fünf Metern sofort wieder umgedreht“, sagte der SCSV-Trainer, der trotzdem Gelb vom Schiedsrichter bekam. Die zweite Verwarnung sah der Speller Trainer wegen Meckerns im Spiel bei Holstein Kiel II.

Auch die U23 fällt mit Spielweise positiv auf

Aber nicht nur die erste Mannschaft des SCSV, die 2021/2022 emslandweit sogar Erster war, sondern auch die U23 der Speller fiel in den vergangenen Jahren durch ihre faire Spielweise positiv auf. Von 2014/2015 bis 2017/2018 war das Reserveteam ohne Unterbrechung entweder auf dem ersten oder dem zweiten Platz im Emsland. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Mannschaften“, sagte Jürgen Wesenberg, Vorsitzender der Speller Fußball-Abteilung. „Das ist unsere DNA. Uns ist es wichtig, neben dem Fußballerischen auch auf den Charakter zu achten. Wir wollen den Verein vernünftig präsentieren.“

Das ist dem SCSV in der Vergangenheit gelungen - das belegen die sportlichen Erfolge samt fairer Spielweise.