Testspiel am Samstag Generalprobe für die Regionalliga: SC Spelle-Venhaus gegen RW Ahlen im Liveticker Von Sportredaktion | 19.07.2023, 12:24 Uhr

Für den SC Spelle-Venhaus steht am Samstag, 22. Juli, das letzte Testspiel an, ehe die Regionalliga-Saison startet: Der Aufsteiger ist bei Rot Weiss Ahlen gefordert, Anstoß ist um 14 Uhr. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker aus Ahlen.