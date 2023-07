So sieht Lust auf Regionalliga aus: Spelles Tom Winnemöller (links) und Jan Popov. Foto: Lars Schröer up-down up-down Letzter Test am Samstag bei RW Ahlen Spelles Regionalliga-Countdown läuft: „Die Vorfreude steigt“ Von Jacob Alschner | 21.07.2023, 13:17 Uhr

Noch eine Woche ist es hin bis zum Saisonstart des SC Spelle-Venhaus in der Fußball-Regionalliga Nord. Doch bevor Hanjo Vocks seine Mannschaft in die finalen Trainingseinheiten schickt, steht am Samstag (14 Uhr) noch das Testspiel bei Rot-Weiß Ahlen auf dem Programm. Vorher zog der Speller Coach ein erstes Zwischenfazit.