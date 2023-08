Live: So., 15:00 Uhr Regionalliga am Sonntag Im Liveticker: SC Spelle-Venhaus will Punkte gegen den FC St. Pauli II holen Von Sportredaktion | 10.08.2023, 14:28 Uhr Der SC Spelle-Venhaus empfängt am 3. Spieltag der Regionalliga Nord den FC St. Pauli II. Foto: Werner Scholz up-down up-down

Nach der Enttäuschung im NFV-Pokal unter der Woche will der SC Spelle-Venhaus in der Regionalliga Nord die nächsten Punkte holen. Am Sonntag, 13. August 2023, empfängt der SCSV die zweite Mannschaft vom FC St. Pauli. Wir sind mit dem Liveticker dabei.