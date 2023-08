Live: Sa., 17:00 Uhr Fußball-Regionalliga am Samstag Im Liveticker: SC Spelle-Venhaus ist bei der SV Drochtersen/Assel gefordert Von Sportredaktion | 31.08.2023, 13:13 Uhr Der SC Spelle-Venhaus um Janik Jesgarzewski (rechts) tritt in Drochtersen an. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Vorletzter gegen Drittletzter: Das Regionalligaduell zwischen der SV Drochtersen/Assel und dem SC Spelle-Venhaus am Samstag, 2. September, um 17 Uhr ist schon früh in der Saison ein echtes Kellerduell. Können die Emsländer endlich mal wieder punkten? In unserem Liveticker erfahren Sie es.