Live: Sa., 13:00 Uhr Regionalliga Nord am Samstag Im Liveticker: Gelingt dem SC Spelle-Venhaus beim Bremer SV der erste Auswärtssieg? Von Sportredaktion | 27.09.2023, 09:00 Uhr Nach dem Heimsieg gegen Kiel will der SC Spelle-Venhaus nachlegen. Archivfoto: Picturepower/Scholz

Im fünften Auswärtsspiel der Regionalligasaison will der SC Spelle-Venhaus endlich die ersten Punkte in der Fremde einfahren. Am Samstag, 30. September, um 13 Uhr sind die Emsländer beim Bremer SV gefordert. Wir berichten hier im Liveticker aus Bremen.