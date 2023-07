Darf der SC Spelle-Venhaus auch in der Regionalliga jubeln? Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down Live: So., 15:00 Uhr Regionalliga am Sonntag Im Liveticker: SC Spelle-Venhaus startet gegen den Eimsbütteler TV in die Saison Von Sportredaktion | 26.07.2023, 08:00 Uhr

Das Warten hat ein Ende, der erste Spieltag der Regionalliga Nord steht an: Am Sonntag, 30. Juli, empfängt der SC Spelle-Venhaus um 15 Uhr den Eimsbütteler TV zum Auftakt in die neue Spielzeit. Wir berichten im Liveticker von der Partie.