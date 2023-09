Live: So., 15:00 Uhr Regionalliga-Duell am Sonntag Liveticker: SC Spelle-Venhaus will gegen Phönix Lübeck endlich wieder punkten Von Sportredaktion | 07.09.2023, 10:00 Uhr Was ist für den SC Spelle-Venhaus gegen Lübeck drin? Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Nach fünf Niederlagen in Serie in der Regionalliga Nord ist der SC Spelle-Venhaus ans Ende der Tabelle gerutscht. Gelingt dem Aufsteiger am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr gegen den 1. FC Phönix Lübeck endlich mal wieder ein Sieg? Wir berichten hier im Liveticker von der Partie.