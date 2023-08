Live: So., 15:00 Uhr Regionalliga-Duell am Sonntag Im Liveticker: SC Spelle-Venhaus trifft auf Blau-Weiß Lohne Von Sportredaktion | 24.08.2023, 11:34 Uhr Im Getränke-Hoffmann-Stadion erwartet der SC Spelle-Venhaus die Gäste von Blau-Weiß Lohne. Archivfoto: Picturepowe/Scholz up-down up-down

Nach drei Niederlagen in Serie ist der SC Spelle-Venhaus in der Regionalliga Nord etwas abgerutscht. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Emsländer nun den TuS Blau-Weiß Lohne, der bisher alle drei Ligaspiele gewann. Wir berichten hier im Liveticker von dem Duell.