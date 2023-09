Live: So., 15:00 Uhr Regionalliga Nord am Sonntag Im Liveticker: SC Spelle-Venhaus ist im Kellerduell gegen Kilia Kiel gefordert Von Sportredaktion | 20.09.2023, 12:33 Uhr Im heimischen Stadion will Spelle-Venhaus endlich mal wieder punkten. Archivfoto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Der Tabellenletzte der Regionalliga Nord empfängt den Drittletzten: Die Partie des SC Spelle-Venhaus gegen den FC Kilia Kiel am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr ist ein echtes Kellerduell. Spelle will im heimischen Getränke-Hoffmann-Stadion endlich mal wieder punkten. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker.