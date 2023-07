Der SC Spelle-Venhaus bestreitet nach der Partie gegen Holthausen Biene am Samstag schon sein nächstes Testspiel. Foto: Werner Scholz up-down up-down Live: Sa., 14:30 Uhr Testspiel Im Liveticker: SC Spelle-Venhaus testet beim SV Sparta Werlte Von Sportredaktion | 07.07.2023, 12:07 Uhr

Der SC Spelle-Venhaus ist mittendrin in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Nord. Am Samstag, 8. Juli 2023 (Anpfiff 14.30 Uhr), testet der Aufsteiger gegen den SV Sparta Werlte. Wir sind mit dem Liveticker dabei.