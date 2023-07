Oldenburgs Marcel Appiah im Duell gegen Werder Bremens Niclas Füllkrug. Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Serie: Gegnercheck in der Regionalliga Nord Das Ziel des VfB Oldenburg: „Wir wollen zurück in die 3. Liga“ Von Jacob Alschner | 23.07.2023, 10:00 Uhr

Nach dem Abstieg des SV Meppen und dem Aufstieg des SC Spelle-Venhaus in die Fußball-Regionalliga spielen zwei emsländische Vereine in der vierthöchsten Spielklasse. Die Emslandsportredaktion nimmt die Gegner in einer Serie unter die Lupe. Heute: der VfB Oldenburg.