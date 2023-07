Der Spieler des Abends: Tom Winnemöller. Foto: Lars Schröer up-down up-down Winnemöllers Hattrick bei Kemna-Debüt Vocks „schlackert mit den Ohren“: Spelle siegt 4:1 gegen Rheine Von Jacob Alschner | 18.07.2023, 22:46 Uhr

Der SC Spelle-Venhaus hat sein sechstes Testspiel in Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Regionalliga Nord gewonnen. 4:1 hieß es am Ende gegen den westfälischen Oberligisten FC Eintracht Rheine.