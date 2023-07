Bjarne Kasper (re.) und der Bremer SV wollen wieder die Klasse halten. Foto: Imago/Lobeca up-down up-down Serie: Gegnercheck in der Regionalliga Nord Bremer SV: XXL-Umbruch nach dem Last-Minute-Klassenerhalt Von Jacob Alschner | 18.07.2023, 15:57 Uhr

Nach dem Abstieg des SV Meppen und dem Aufstieg des SC Spelle-Venhaus in die Fußball-Regionalliga Nord spielen zwei emsländische Vereine in der vierthöchsten Spielklasse. Die Emslandsportredaktion nimmt die Gegner in einer Serie unter die Lupe. Heute: der Bremer SV.