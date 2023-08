Auf Spelles linker Außenbahn unterwegs: Neuzugang Niklas Oswald (rechts). Foto: Werner Scholz up-down up-down Vom SSC Dodesheide in die Regionalliga „Arjen Robben light“: Niklas Oswald dreht beim SC Spelle-Venhaus auf Von Jacob Alschner | 01.08.2023, 18:30 Uhr

Hätte man nach dem 3:2-Sieg des SC Spelle-Venhaus am ersten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord einen Matchwinner ausmachen müssen, so wäre die Wahl womöglich auf Niklas Oswald gefallen. Gegen den Eimsbütteler TV steuerte er in 20 Minuten, die er auf dem Platz stand, ein Tor und eine Vorlage bei: Einstand nach Maß. Dennoch bleibt Oswald bescheiden.