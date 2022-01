Osnabrücker Jugendtrainer in Sorge wegen geplanter 2G-Verschärfung

Die geplante Verschärfung der 2G-Regeln für Jugendliche und Kinder in Niedersachsen sorgt für Unbehagen bei Philipp Karow und weiteren Sportfunktionären und -trainern, die einen Offenen Brief geschrieben haben (Symbolbild).

imago/HMB-Media

Osnabrück. Die angekündigte 2G-Verschärfung für Jugendliche in Niedersachsen macht Philipp Karow Sorgen. Schon Ende Dezember hat der Vater und ehrenamtliche Handball-Trainer einen Offenen Brief an die Sportjugend geschickt.

Im Dezember war es nur eine Andeutung von Ministerpräsident Stephan Weil gewesen, in dieser Woche hat das Thema nun konkreter Form angenommen: Niedersachsen will die 2G-Regeln auch auf Jugendliche ausweiten, wie die Landesregierun