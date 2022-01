Die Girolive-Panthers sollen am 21. Januar im Pokal in Herne ihr erstes Pflichtspiel nach der Corona-Quarantäne bestreiten.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers bekommen nach ihrer Corona-Quarantäne einen Aufschub, aber der währt nur kurz: Das Pokal-Viertelfinale beim Herner TC wurde um zwei Tage verschoben.

Gespielt werden soll nun am kommenden Freitag, 21. Januar, um 19 Uhr in Herne. Ursprünglich war die Partie, die eigentlich am 5. Januar hätte stattfinden sollen, auf den kommenden Mittwoch verlegt worden. Nun haben die OSC-Basketballerinnen