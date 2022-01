Das neue Freiheitsgefühl nach der Corona-Quarantäne genießt Panthers-Trainer Aleksandar Cuic (Mitte). Bis zum Wochenende könnte sich auch die Mannschaft aus der Zwangspause freitesten, wenn alles glatt geht.

Helmut Kemme

Osnabrück. Nach der Corona-Quarantäne macht Panthers-Trainer Aleksandar Cuic sogar das Gassigehen Spaß. Bis zum Wochenende könnten auch seine Spielerinnen neue Freiheiten gewinnen. Vom Basketball sind sie trotzdem noch weit weg.

Am Donnerstagnachmittag war Aleksandar Cuic so gar nicht in seinem Element. Und trotzdem zufrieden. „Ich bin gerade mit dem Hund draußen. Eigentlich mag ich das nicht so sehr, aber jetzt gerade mache ich es gern“, wusste der 38-Jährige