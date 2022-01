Basketballerinnen wollen so viel Sicherheit, „wie es eben geht“

Verschafft den Bundesliga-Basketballerinnen Gehör bei der Liga: Die Ex-Osnabrückerin Britta Worms (links), die aktuell für die Capitol Bascats Düsseldorf spielt.

imago images/Sports Press Photo

Osnabrück. Die Ex-Osnabrückerin Britta Worms will den Bundesliga-Basketballerinnen in der Corona-Pandemie eine Stimme gegenüber der Liga-Gesellschaft verschaffen und hat einen Brief geschrieben. Zwölf Vereine sind auf ihrer Seite.

Vertreterinnen von zehn Mannschaften unterschrieben den Brief, der an die Liga-Gesellschaft DBBL GmbH und die Vereine ging. Auch die Panthers waren bei den Unterzeichnern laut Worms dabei. Zwei weitere Clubs schlossen sich nachträglich noch