Osnabrücker Poniewaz-Duo erlebt besonderes Turnier in Doha

Erlebten ein tolles Turnier in Doha: Bennet und David Poniewaz.

King of the Court

Osnabrück. Für die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz war das erste Turnier des Jahres eine besondere Erfahrung. Nach dem Halbfinal-Aus beim King of the Court Finale in Katar freuen sich die Zwillinge schon jetzt auf die neue Saison.

Sonne, Temperaturen um die 20 Grad Celsius und ein Beachvolleyball-Turnier – so sah der Start ins neue Jahr für die Poniewaz-Brüder aus. Gerade mal zwei Wochen hatten sie zuvor im Sand gestanden, um sich mitten im Winter auf das erste Highl