Endstation Halbfinale: Bennet (vorne) und David Poniewaz sind beim King of the Court Finale in Doha ausgeschieden.

King of the Court

Doha. Die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz haben das Endspiel beim King of the Court Finale in Doha verpasst. Trotzdem sind die Zwillinge insgesamt zufrieden.

Im Halbfinale lief bei den 28-Jährigen von Beginn an nicht viel zusammen. Vor allem der zuletzt so starke Aufschlag flog zu oft ins Aus oder ins Netz. "Trotzdem hatten wir unsere Chancen, aber wir haben es nicht geschafft, sie zu nutzen", s