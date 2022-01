Jubeln über die Halbfinaleinzug: David (links) und Bennet Poniewaz.

King of the Court

Osnabrück. Die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz stehen beim King of the Court Finale in Doha im Halbfinale und können am Freitag das Finalticket lösen.

"Wir sind mega stolz und freuen uns", sagte Bennet Poniewaz. Mit dem Halbfinaleinzug hätte er vor dem Turnier nicht gerechnet. "Mal gucken, wo die Reise noch hingeht." Wie schon in der Vorrunde spielten die Zwillinge auch in der Gruppenphas