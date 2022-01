Erfolgreich in Doha: Bennet (links) und David Poniewaz stehen beim King of the Court Finale in der Gruppenphase.

Poniewaz

Doha. Die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz sind beim King of the Court Finale in Doha in die Gruppenphase eingezogen und haben am Donnerstag, 6. Januar 2022, die Chance, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren.

"Es war ganz gut, auch wenn wir sicher noch eine Schippe drauf legen können", sagte Bennet Poniewaz nach dem erfolgreichen Start ins Turnier. Bei dem speziellen Format spielen fünf Teams auf Zeit gegeneinander, wobei jeweils das Duo mit den