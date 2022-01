Panthers in Quarantäne: Spiele in Herne und Freiburg fallen aus

Zwangspause für die Panthers: Nach fünf positiven PCR-Tests sind Osnabrücks Bundesliga-Basketballerinnen in Quarantäne (Symbolbild).

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers kommen in der Basketball-Bundesliga und im Pokal in dieser Woche coronabedingt nicht mehr zum Zuge. Nach fünf positiven PCR-Tests ist die gesamte Mannschaft vorerst in Quarantäne.

Das Pokal-Viertelfinale am Mittwoch beim Herner TC und das Auswärtsspiel bei den Eisvögeln Freiburg am Samstag müssen daher ausfallen, wie Panthers-Trainer und -Teammanager Aleksandar Cuic erklärte. Die Mannschaft sei seit dem positiven Sch