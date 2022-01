Osnabrücker Poniewaz-Zwillinge bei King-of-the-Court-Finale in Doha

Fliegen wieder durch den Sand: David (in der Luft) und Bennet Poniewaz freuen sich auf das King-of-the-Court-Finale in Doha.

Lea Becker

Osnabrück. Mitten im Winter geht es für die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz in den Sand. Die Zwillinge schlagen ab Mittwoch beim King-of-the-Court-Finale in Doha auf und können sich einmal mehr mit internationalen Top-Spielern messen.

Im Sommer hatten die 28-Jährigen die King-of-the-Court-Turniere in Hamburg und Utrecht aufgemischt. In der Hansestadt wurden sie zweimal Dritter, in den Niederlanden folgte ein fünfter Platz und damit die Qualifikation f