Etliche Silvesterläufer gehen trotz Absage in Osnabrück privat auf die Strecke

Trotz der offiziellen Absage des OTB-Silvesterlaufes gingen am Freitag etliche Läufer auf eigene Faust auf die Strecke.

Johannes Kapitza

Osnabrück. Der OTB-Silvesterlauf ist abgesagt, es lebe der private Silvesterlauf. Etliche Läufer haben sich am Freitag auf die Strecke begeben – mit selbst gemalten Startnummern, viel Traditionsbewusstsein und Spaß.

Tristesse statt Trubel: Die Obere Martinistraße ist am Freitag erst einmal vor allem das, was sie auch an 364 anderen Tagen des Jahres ist: Eine Straße. Keine Startmeile, auf der mehrere tausend Silvesterläufer auf die Startschüsse warten.