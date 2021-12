Wieder auf dem Feld: Göttingens Spielmacherin Jennifer Crowder (in Grün) hat ihre Verletzung überstanden und könnte die Panthers (wie hier im Januar dieses Jahres Jenny Strozyk) wieder vor Probleme stellen (Archivfoto).

imago/osnapix

Osnabrück. Vier Tage nach dem Heimsieg gegen Wasserburg stehen die Girolive-Panthers vor dem nächsten Heimspiel. Gegen Göttingen sind sie erneut Favorit: eine Perspektive, an die sich OSC-Trainer Aleksandar Cuic gewöhnen kann.

Nach dem zumindest vom Ergebnis her geglückten Jahresausklang gegen Wasserburg (78:66) wollen die Girolive-Panthers am liebsten gleich mit einem weiteren Heimerfolg ins neue Jahr starten. Wenn am Sonntag (16 Uhr, live auf sporttotal.tv) die