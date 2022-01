Wie Lasse Müffelmann Kindern in Namibia eine Freude machte

Lasse Müffelmann (vorne) im November in Namibia.

Privat/Müffelmann

Bad Rothenfelde. Im südwestafrikanischen Namibia kicken jetzt Menschen im Trikot des SV Bad Rothenfelde oder des VfL Osnabrück. Fußballer Lasse Müffelmann war im Herbst vor Ort – und sammelte vorab Equipment für eine Spendenaktion.

Müffelmann spielt seit 2020 für den SVR in der Landesliga. Zugleich arbeitet der 21-Jährige als Fotograf in Osnabrück, hauptsächlich für DJs und andere Musiker. Über seine ältere Schwester, die in Namibia nach dem Abitur ein Prakt