Auf Samantha Fuehring (vorne) wartet bei Rheinland Lions mit Ex-Osnabrückerin Rowie Jongeling ein hartes Stück Arbeit.

Helmut Kemme

Osnabrück. Basketball-Bundesligist Girolive-Panthers steht vor anstrengenden Wochen mit fünf Spielen in 18 Tagen. Den Auftakt des Programms bildet das schwere Auswärtsspiel am Mittwoch um 20 Uhr beim Tabellenführer Rheinland Lions in Bergisch Gladbach.

Es geht in den nächsten knapp drei Wochen Schlag auf Schlag. Nach dem Spiel bei den Lions spielen die Panthers gegen den TSV Wasserburg (29. Dezember), gegen die medical Instinct Veilchen Göttingen (2. Januar), im Pokalviertelfinale beim H