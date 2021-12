Stellte seine Regensburger Gegenspieler wie hier Joel Zwarts (links) vor Probleme: Der Osnabrücker Zweitliga-Fußballer Felix Agu im Werder-Trikot.

imago/Eibner/Heike Feiner

Bremen. Der Osnabrücker Zweitliga-Fußballer Felix Agu hat sich beim 3:2-Sieg in Regensburg viel Lob verdient und sich empfohlen – vielleicht ja auch für Nigerias Nationalmannschaft?

Zunächst hatte nicht unbedingt viel dafür gesprochen, dass es sein Abend werden sollte. Das Auswärtsspiel in Regensburg begann für Werder-Profi Felix Agu unglücklich, ehe es so richtig schmerzhaft werden sollte. Nachdem der 22-Jährige in