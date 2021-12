Die Panthers mit Milica Cuic (am Ball) unterlagen Herne deutlich.

Franz Schulte

Herne. Die Girolive-Panthers haben in der Basketball-Bundesliga ihre zweite Niederlage am Stück kassiert. Beim starken Herner TC verlor die Mannschaft von OSC-Trainer Aleksandar Cuic verdient mit 62:77. Damit müssen die Osnabrückerinnen den HTC in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.

1. Viertel: Mit Milica Cuic, Emma Eichmeyer, Jenny Strozyk, Samantha Fuehring und Frieda Bühner in der Startformation mussten die Panthers von der ersten Sekunde an gegen einen starken Gegner hellwach sein. Beim ersten Osnabrücker Angr