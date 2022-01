Osnabrück. Sexuelle Übergriffe geschehen im Verborgenen und doch vor aller Augen: In der Familie, der Schule, der Kirche – und dem Sportverein. Das wird in Osnabrück getan, um Missbrauch im sportlichen Kontext vorzubeugen.

Aufsehen erregen immer die großen Skandale: Larry Nassar, der ehemalige Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen, der spätere Stars wie Simone Biles sexuell missbraucht hat. Stefan Lurz, mittlerweile zurückgetretener Bundestrainer der Freiwasserschwimmer, soll immer wieder minderjährige Athletinnen bedrängt haben. Selbst der Profisport, dessen Protagonisten bekannte Persönlichkeiten sind, tut sich mitunter erkennbar schwer mit dem Schutz der ihm anvertrauten Menschen.

Überforderte Ehrenamtliche

Und was ist mit dem Amateursport? Dem Verein aus dem Dorf nebenan, jenseits allen Rampenlichts? Wie kann hier bestmöglich verhindert werden, dass es zu sexueller Gewalt durch Trainer, Betreuer, Mannschaftskameraden kommt? Der Stadtsportbund (SSB) Osnabrück ist diesbezüglich gebranntes Kind. Bis heute wirkt das Trauma der „Ameland-Geschichte“ nach. 2010 kam es während der traditionellen Ferienfreizeit des SSB auf der niederländischen Insel Ameland zu sexuellen Übergriffen unter Jugendlichen. Die ehrenamtlichen Betreuer standen nie im Verdacht, sich strafbar gemacht zu haben – aber waren mit den Vorkommnissen und der Wucht der deutschlandweiten medialen Aufmerksamkeit überfordert.

Über die Taten wurde deutschlandweit berichtet. Neben der Frage, warum junge Menschen zu solchen Taten fähig sind, rückte auch die Verantwortung der mitgereisten Betreuer in den Fokus. Schnell war die Rede vom „kollektiven Versagen“, von einer „Kultur des Wegschauens“.

Die Clearingstelle des Landessportbundes Wer von sexualisierter Gewalt im sportlichen Umfeld betroffen ist, einen entsprechenden Verdacht hegt oder von Missbrauch erfahren hat, kann sich vertraulich an die Clearingstelle der Sportjugend Niedersachsen wenden. Sie ist erreichbar unter Tel. 0511 / 1286-274

Dienstags zwischen 10 und 12 Uhr

Donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr.

Mehr als zehn Jahre sind vergangen, und beim Stadtsportbund haben sie sich inzwischen eine „Kultur des Hinschauens“ auf die Fahne geschrieben. Angestoßen auch durch die Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche haben der Landesverband und die Sportjugend Niedersachsen 2010 ein langfristiges Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen auf den Weg gebracht, es gibt Leitfäden, Konzepte, eine Clearingstelle und neue Strukturen, seit 2021 institutionalisiert im Handlungsfeld „Prävention sexueller Gewalt“ (PSG). Viel Bürokratendeutsch – doch in Osnabrück wird es auch ganz konkret, in Person von Jutta Schlochtermeyer.



Prävention und Intervention

Die ehemalige Schulleiterin ist seit Jahren im Vorstand des SSB aktiv, außerdem Vizepräsidentin des Behindertensportverbandes Niedersachsen. Eigentlich ist Inklusion ihr Herzensthema. Nun ist sie, neben SSB-Sportreferent Heiko Brüning, einer der vom SSB offiziell ernannten Ansprechpartner zum Thema Missbrauch und damit auch für Prävention und Intervention zuständig. Also für die bestmögliche Vorbeugung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie es rechtlich heißt, und für ein angemessenes Vorgehen, wenn ein Verdacht im Raum steht.

Ansprechpartner in der Region Beim Stadtsportbund Osnabrück: Jutta Schlochtermeyer – Tel.: 0171 / 2203747, E-Mail: jutta.schlochtermeyer@ssb-osnabrueck.de

Heiko Brüning – Tel.: 0541 / 93935712, E-Mail: heiko.bruening@ssb-osnabrueck.de Beim Kreissportbund Osnabrück-Land: Philipp Karow – Tel.: 0541 / 60017964, E-Mail: philipp.karow@ksb-osnabrueck.de

Dazu fördert der Landessportbund die Einrichtung sogenannter Tandems: Kooperationen von Ansprechpartnern aus den Sportverbänden, wie Schlochtermeyer, und örtlichen Fachberatungsstellen. An diese Tandems soll sich wenden können, wer meint, etwas Verdächtiges beobachtet zu haben – oder wer im sportlichen Umfeld selbst zum Opfer geworden ist.



Swaantje Hehmann

Hier beginnen für Schlochtermeyer bereits die Probleme. „Es gibt keine klassischen Beratungsstellen zur Prävention sexueller Gewalt in Osnabrück“, sagt sie: „Ich finde einfach keine.“ Sie hatte bereits Kontakt zu Pro Familia und dem Kinderschutzbund, aber so richtig passte es bislang nicht. Schlochtermeyer ist es zudem wichtig, den möglichen Opferkreis nicht zu klein zu denken: Sicher sind Kinder und Jugendliche in erster Linie gefährdet, aber auch Erwachsene seien nicht per se vor Übergriffen sicher.



Was ist das Beste für das Opfer?

Das einmal etablierte Tandem soll nicht nur eigene Schutzkonzepte für die Osnabrücker Vereine erarbeiten und ihnen zur Verfügung stellen, sondern auch erste Anlaufstelle für Betroffene sein. „Alles, was in diesem Setting passiert, wird dominiert von der Frage: Was ist das Beste für das Opfer?“, verdeutlicht Schlochtermeyer: „Das kann ich nicht nach dem Bauchgefühl machen. Es geht um Professionalität, nicht Emotionalität.“ Was ist beispielsweise zu tun, wenn jemand nicht die Polizei einschalten möchte, der mutmaßliche Täter aber nach wie vor im Verein tätig ist? Das dürfen die Sportverbände nicht allein entscheiden.

„Vereine sollen immer mehr leisten“

Außerdem sollen die Tandems den Vereinen in der Präventionsarbeit beratend zur Seite stehen. Hier mussten zunächst Vorbehalte überwunden werden. Die Rede vom Generalverdacht machte schnell die Runde, auch Beschwerden der Art: Wenn der Trainer jetzt nicht mal mehr die Kinder nach Hause fahren darf, können wir unsere Arbeit gleich einstellen. Schlochtermeyer kennt diese Befürchtungen. „Vereine sollen immer mehr leisten: Prävention, Integration, Inklusion. Das beißt sich mit der Ehrenamtlichkeit“, weiß sie. Deshalb sei es wichtig, zu signalisieren: Ihr seid nicht allein mit dem Problem.



Was in Fällen von sexueller Gewalt im Sport zu tun ist, ist auch für Philipp Karow ein Teil seiner Arbeit. Er ist der Ansprechpartner zum Thema sexuelle Gewalt im Sport beim Kreissportbund (KSB). „Die Vereine kommen vor allem mit der Frage auf uns zu: Was müssen wir in solchen Fällen tun?, beziehungsweise: Was wird von uns in solchen Situationen erwartet?“ An dieser Stelle tritt Karow als beratende Person auf den Plan – und dieses Angebot werde von den Vereinen auch angenommen. Es reicht von Infomaterial bis hin zu persönlichen Schulungen durch qualifizierte Referenten.



Alle Hinweise sind wichtig

Zur mühsam etablierten „Kultur des Hinschauens“ gehört darüber hinaus eine Art Ehrenkodex, den heute jeder Übungsleiter verpflichtend unterschreiben muss. Natürlich wird sich ein potenzieller Täter durch ein Stück Papier nicht von Übergriffen abhalten lassen. Aber im Verein merkt vielleicht jemand früher, wenn irgendetwas plötzlich nicht mehr stimmt. „Egal, was jemand sagt: Erst mal ernst nehmen!“, mahnt Jutta Schlochtermeyer. „Auch wenn es sich als falscher Verdacht herausstellt.“ Rechtzeitig hinsehen, zuhören, die Situation aufnehmen, an die zuständigen Stellen weitertragen: So lassen sich hoffentlich viele Taten verhindern – oder Täter frühzeitig stoppen.