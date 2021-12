Erzielte 15 Punkte gegen Frankreich: Lena Knippelmeyer (am Ball).

Stephanie Wunderl

Osnabrück/Madrid . Die Osnabrückerin Lena Knippelmeyer hat mit der deutschen Rollstuhlbasketballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Madrid im dritten Vorrundenspiel den zweiten Sieg eingefahren. Mit dem 66:21-Erfolg über Frankreich buchte das Team das Halbfinalticket.

„Wir konnten die Französinnen zu Beginn mit einem 12:0-Lauf überraschen“, sagte Knippelmeyer, die wie schon am Dienstag beim Sieg über die Türkei in der Starting Five war. Die deutsche Mannschaft spielte eine gute Defense, setzte die Gegne