Wohin mit dem Ball? Eva Rupnik (am Ball) und den Panthers fehlten gegen Halle die offensiven Ideen.

Helmut Kemme

Osnabrück. Wenn die Niederlage gegen die Halle Lions etwas Gutes hatte, dann ist es, dass die Sinne der Girolive-Panthers rechtzeitig vor dem Pokalspiel bei der BG Rotenburg/Scheeßel geschärft sind.

Auch wenn sie „nur“ in der 2. Basketball-Bundesliga spielen, dürften die Avides Hurricanes an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der 3. Pokalrunde zu einem Prüfstein für die OSC-Frauen werden. „Rotenburg ist ein harter Gegner, gerade auswärts. Wi