Ausgehebelt: Julian Jenner (Mitte) und die Bissendorfer fanden nach der Pause zu selten einen Weg durch Mindens Abwehr – und wenn, dann traf der TVB nicht immer.

Stefan Gelhot

Bissendorf. Am Samstag schien der zweite Saisonsieg für Bissendorfs Drittliga-Handballer so nah wie wohl noch nie in dieser Saison. Kleinere Unzulänglichkeiten und eine umstrittene Rote Karte summierten sich jedoch zu einem 26:28.

„Es tut schon weh. Es wäre mehr drin gewesen“, musste Trainer Jan Thaler nach der elften Niederlage im zwölften Spiel bilanzieren. Dabei schien das Glück durchaus geneigt, sich gegen GWD Minden II auf die Seite des TVB zu schlagen. „Das ha