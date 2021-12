Der HVN unterbricht den Handball-Spielbetrieb bis hoch zur Oberliga – mit Ausnahmen (Symbolfoto).

Rolf Kamper

Osnabrück. Es hagelt die nächsten Absagen: Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) und der Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes (NVV) haben den Spielbetrieb an der Basis unterbrochen.

Das NWVV-Präsidium unterbricht bis zum 21. Januar 2022 den Spielbetrieb bis hoch zu den Oberligen. Der Trainingsbetrieb und die Jugendmeisterschaften an diesem Wochenende, so auch die der C- und F-Jugend in Bad Laer, sind nicht betroffen.