Fand in Spenge noch am häufigsten den Weg zum Tor: Fabian Rußwinkel (rechts) traf neunmal.

Eva-Lotte Heine

Spenge/Bissendorf. 22:41 – die Handballer des TV Bissendorf-Holte kassieren in der 3. Liga beim TuS Spenge ihre bislang empfindlichste Niederlage. Trainer Jan Thaler ist auch einen Tag später „nach wie vor sprachlos“.

Spenge/Bissendorf Die wenigsten Tore in der Saison geworfen, so viele Gegentreffer kassiert wie noch nie zuvor in dieser Spielzeit: Das sagt schon viel aus über die Form der Drittliga-Handballer des TV Bissendorf-Holte am Samstagabend. Der